Решение о признании жилого помещения пустующим будет приниматься комиссией, созданной органом местного самоуправления, сообщили авторы инициативы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Законопроект, которым предлагается прописать в Жилищном кодексе критерии "пустующего помещения" в многоквартирных домах на Крайнем Севере, внесли в Госдуму сенаторы Андрей Шевченко, Олег Голов, Денис Гусев, Сахамин Афанасьев, а также депутат ГД Александр Якубовский, документ доступен в думской базе данных.

Авторы инициативы отмечают, что собственники на Крайнем Севере бросают квартиры и перестают содержать пустующее жилье, что приводит к нарушению функционирования общедомовых систем, в частности, нарушению теплового контура многоквартирного дома, особенно в зимнее время (открытые окна, выбитые стекла и другое), и, как следствие, к повышенному износу инженерных систем, частым прорывам водоснабжения.

"Законопроектом в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, сохранения имущества граждан, <...> а также повышения энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального комплекса предлагается установить в Жилищном кодексе Российской Федерации возможность признания жилого помещения в многоквартирном доме пустующим", - сообщают авторы в пояснительной записке к законопроекту.

Данную функцию предлагается отнести к полномочиям органов местного самоуправления. При этом решение о признании жилого помещения в многоквартирном доме пустующим будет приниматься комиссией, созданной органом местного самоуправления в порядке, определенном его нормативными правовыми актами, с учетом устанавливаемых критериев, отмечают авторы проекта.