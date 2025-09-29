Регистрация упростит контроль, поможет в поиске пропавших питомцев и сделает невозможным их безнаказанное оставление на улице, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий введение учета и маркировки домашних животных на федеральном уровне. Документ размещен в думской электронной базе.

Предлагается внести изменения в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", направленные на введение маркирования и учета домашних животных, в том числе, установление обязательного маркирования и учета отдельных видов домашних животных, включенных в перечень, утверждаемый правительством РФ.

Информация о таких животных и их владельцах будет вноситься в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС). Для постановки животного на учет, внесения изменений или снятия с учета потребуются документы, удостоверяющие личность владельца, а также такие сведения, как происхождение, состояние здоровья и вакцинация животного.

Согласно законопроекту, маркировка может быть визуальной, электронной или смешанной - например, с помощью бирки, ошейника или микрочипа. Учет животных будет осуществляться бесплатно, а маркировка - за счет владельцев. При этом владельцу предоставляется право самостоятельно выбрать тип идентификатора в рамках утвержденных правил.

Законопроектом также предлагается внести изменения в статью 4.1 закона "О ветеринарии", дополнив ее положением о включении в ФГИС ВетИС данных о маркированных животных и их владельцах.

"Главная цель - чтобы у каждого питомца был хозяин, который несет ответственность. Регистрация упростит контроль, поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным безнаказанное оставление питомцев на улице. Это вопрос не только гуманности, но и здоровья людей: учет поможет бороться с распространением инфекций", - пояснил ТАСС один из авторов проекта, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду", первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.