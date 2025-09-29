Правозащитник Мельников: жившая с детьми в индийской пещере вернулась в РФ

После того как Нину Кутину с двумя малолетними дочерьми задержали полицейские, она длительное время содержалась в ужасных условиях депортационной тюрьмы города Бангалора, сообщил вице-президент ЕКЦС

МОСКВА, 29 сентября./ТАСС/. Россиянка Нина Кутина, которая жила с двумя несовершеннолетними дочерьми в пещере в Индии, вернулась в Россию после заключения в индийскую депортационную тюрьму. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.

"Кутина с детьми вернулась в Россию. После того как гражданку РФ с двумя малолетними дочерьми задержали индийские полицейские, она длительное время содержалась в ужасных условиях депортационной тюрьмы города Бангалора. Из депортационного центра ее не хотели выпускать. Многие женщины там могли находиться по полгода, а то и по несколько лет", - рассказал Мельников.

По его словам, Кутину с малолетними детьми почти 1,5 месяца продержали в депортационной тюрьме как опасных преступников, девочки за это время несколько раз тяжело болели, но должной медицинской помощи им не оказывали.

"Это абсолютно недопустимые условия содержания для женщин и детей, нарушающие конвенцию о гражданских и политических правах ООН и конвенцию против пыток. Мною были направлены жалобы в МИД России, посольство Индии и международные организации. Благодаря совместным усилиям МИД России и ЕКЦС, а также вниманию журналистов удалось добиться ее освобождения с детьми и возвращения на Родину",- сказал правозащитник.

Кутина и ее дочери были задержаны полицейскими в пещере штата Карнатака. Правоохранители перевезли их ненадолго в ашрам (духовный центр), но почти сразу отправили оттуда в депортационную тюрьму.