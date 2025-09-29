Кенозерский нацпарк открыл прием заявок в орнитологическую школу

Для участия в отборе нужно заполнить анкету до 12 октября

АРХАНГЕЛЬСК, 29 сентября. /ТАСС/. Кенозерский национальный парк объявил прием заявок в первую орнитологическую школу, сообщили ТАСС в нацпарке. Лучшие выпускники будут принимать участие в учетах птиц на территории Кенозерского парка и нацпарка "Онежское Поморье".

"Из всех заявок отберут 25 участников очного курса. Лекции пройдут в октябре - апреле, также в курсе предусмотрены полевые выезды и практические занятия. Лучшие выпускники школы примут участие в учетах птиц на территории национальных парков "Кенозерский" и "Онежское Поморье", - сказали в нацпарке.

Занятия будут проходить очно в визит-центре Кенозерского национального парка в Архангельске с практическими выездами на территорию парка, они планируются в январе - феврале на 5-7 дней, и в марте на срок больше недели. Лекции будут проводить эксперты Союза охраны птиц России, ведущих университетов и заповедной системы. Участникам школы будут рассказывать, как устроены различные экосистемы, например, прибрежные, и учить определять различные виды птиц. "При отборе будем ориентироваться на опыт, хотелось бы, чтобы откликнулись любители природы, которые будут готовы на выезд "в поля", - добавили в парке.

Все желающие, не попавшие в число участников школы, смогут посмотреть записи лекций на Rutube-канале "Природа и культура Кенозерья и "Онежского Поморья". Выпуск запланирован на апрель, а в конце апреля - начале мая планируется участие в наблюдениях, которые продлятся не менее десяти дней. "Благодаря участию волонтеров нам впервые за 12 лет удастся наблюдать за миграцией птиц на всем протяжении Двинско-Онежского миграционного коридора в трех стационарных точках, где пролетает до полумиллиона птиц", - отметил начальник отдела изучения природных комплексов и объектов парка, координатор проекта "Крылья Белого моря" и создатель школы экологической орнитологии "Птицы Севера".

Для участия в отборе необходимо до 12 октября заполнить анкету, где нужно описать свой опыт изучения птиц или наблюдения за птицами и интерес к орнитологической школе. Отбор проведут до 17 октября. Первые занятия запланированы на конец октября.

Школа экологической орнитологии "Птицы Севера" организована в рамках проекта "Крылья Белого моря" АНО "Кенозерские берега" при поддержке Президентского фонда природы. ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский" выступает в роли ведущего партнера проекта.