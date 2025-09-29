В Белгород доставят более 1 тыс. обогревателей из Пензенской области

Атака ВСУ на город вызвала ряд коммунальных аварий

ПЕНЗА, 29 сентября. /ТАСС/. Гуманитарные партии с масляными обогревателями направят из Пензы в Белгород. Всего будет направлено более 1 тыс. радиаторов, написал в своем Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

"Сегодня отправляем первую партию масляных радиаторов, которые поступят в больницы и социальные учреждения. Вторая партия уедет к нуждающимся в помощи людям еще через пару дней. Всего доставим более 1 тыс. обогревателей", - сообщил Мельниченко.

По его словам, после ракетного обстрела Белгорода он созвонился с губернатором региона Вячеславом Гладковым и спросил, какая нужна помощь. Было отмечено, что атака на город вызвала ряд коммунальных аварий, поэтому решили направить обогреватели. Мельниченко заверил, что белгородцы "всегда могут рассчитывать на поддержку пензенцев".

29 сентября Гладков сообщил, что 77 тыс. жителей Белгородской области, по предварительным данным, остаются без света из-за ракетного обстрела со стороны ВСУ. Кроме того, есть нарушения в подаче электроэнергии, водоснабжении и водоотведении в 10 муниципалитетах региона.