Праздничные мероприятия пройдут по всей республике

СУХУМ, 29 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в Абхазию для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня победы и независимости, сообщает пресс-служба президента республики.

30 сентября в Абхазии отмечают 32-ю годовщину Дня победы и независимости. По всей республике пройдут праздничные мероприятия, основные состоятся в Сухуме.

"Сергей Кириенко прибыл в Абхазию для участия в торжествах по случаю Дня победы и независимости. В рамках визита президент Абхазии Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели площадку будущего международного проекта "Абхазский рубеж". Они посетили железнодорожную станцию Кяласур в Сухуме, где ведется подготовка к запуску этого международного спортивного проекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот проект был презентован финалистом конкурса управленцев "Команда Абхазии" Георгием Габунией во время предыдущего визита Кириенко в августе. В настоящее время в селе Адзюбжа Очамчырского района создается комплекс препятствий, сочетающий природные и искусственные элементы.

"Абхазский рубеж" представляет собой уникальный формат, объединяющий спортивные соревнования и культурную программу. Участников ждут мастер-классы, концерты и насыщенная этнопрограмма, что позволит познакомить гостей с национальными традициями Абхазии. Проект рассчитан на привлечение спортсменов из России и стран ближнего зарубежья, а также на развитие внутреннего туризма в межсезонный период. Запуск мероприятия запланирован на ноябрь этого года.