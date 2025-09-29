Движение по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали осуществляется без ограничений для всех видов транспорта

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 сентября. /ТАСС/. Более 2,6 тыс. большегрузов ожидают в электронной очереди проезда в Северной Осетии в сторону Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам аппаратного совещания.

Неделей ранее в очереди было зафиксировано почти 3 тыс. большегрузов.

"Движение по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали осуществляется без ограничений для всех видов транспорта. Вместе с тем, наблюдается большое скопление большегрузов, ожидающих проезда через МАПП "Верхний Ларс". В электронной очереди зарегистрировано 2 640 единиц автотранспорта", - говорится в сообщении.

За прошедшую неделю государственную границу пересекло более 26 тыс. единиц автотранспорта и свыше 69 тыс. человек.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.