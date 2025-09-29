В Оренбуржье предложили создать кампус на базе бывшего авиационного училища

Здание находится в историческом центре Оренбурга и является объектом культурного наследия федерального значения

ОРЕНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Здание бывшего Чкаловского авиационного училища в Оренбургской области, в котором учился Юрий Гагарин, планируется восстановить и создать на его базе образовательный кампус. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Солнцев по итогам встречи в Москве с заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным.

"Сейчас решаем судьбу здания бывшего Чкаловского авиационного училища, в котором учился Юрий Алексеевич Гагарин. Выступили с предложением не просто восстановить памятный объект, но и создать на его базе образовательный кампус, который сможет стать одним из 40 современных кампусов России", - сообщил Солнцев, выразив уверенность в том, что "кампус должен появиться и у нас".

По его словам, данный вопрос также взяло в работу Министерство науки и высшего образования России. Здание бывшего авиационного училища находится в историческом центре Оренбурга и является объектом культурного наследия федерального значения. После пожара в мае 2016 года здание частично признано аварийным, осенью 2019 года за счет бюджетных средств провели его консервацию. В 2022 году проводились работы по расселению жилой части дома.

Кроме того, на совещании был поднят вопрос строительства обхода региональной столицы от дороги Оренбург - Беляевка до федеральной трассы А-305 Оренбург - Илек - граница с Казахстаном. Солнцев сообщил, что получено положительное заключение на проектно-сметную документацию. "Даже определены сроки работ - 2030-2034 гг. Но понимаем необходимость реализации проекта раньше. Преимуществ от этого будет много: соединим две федеральные трассы, сократим время пути для транзита, повысим безопасность на дороге", - пояснил глава региона.

Также обсуждались вопросы модернизации и реконструкции международных пунктов пропуска "Сагарчин" и "Маштаково". По словам губернатора, Орешкин поручил Минтрансу РФ проработать план мероприятий и представить до конца года все варианты для реализации проектов.