По словам исполняющего обязанности ректора университета Дмитрия Беспалова, период работы политика стал временем укрепления взаимодействия власти, образования, науки и промышленности

ТВЕРЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности ректора Тверского государственного университета (ТвГУ) Дмитрий Беспалов назвал период нахождения Игоря Рудени в должности главы Тверской области временем укрепления взаимодействия власти, образования, науки и промышленности. Университетская наука стала частью единого процесса социально-экономического развития области, сказал ТАСС Беспалов.

В понедельник президент России Владимир Путин назначил Руденю своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе.

"Прежде всего значительно повысилось качество и адресность подготовки высококвалифицированных специалистов для ключевых отраслей экономики региона. Сегодня выпускники ТвГУ востребованы в промышленности, социальной сфере, на предприятиях и в органах власти, что свидетельствует о результативности выстроенной модели подготовки кадров", - отметил собеседник агентства.

Помимо этого, в тесном сотрудничестве с правительством Тверской области был запущен ряд важных исследовательских проектов, ориентированных на решение актуальных задач, стоящих перед предприятиями региона. По словам Беспалова, это способствовало тому, что университетская наука стала частью единого процесса социально-экономического развития Тверской области.

Исполняющий обязанности ректора ТвГУ также отметил, что стратегическое видение Рудени позволило привлечь ученых университета к планированию мероприятий по социально-экономическому развитию региона.

Руденя родился 15 февраля 1968 года в Москве. В разные годы работал на руководящих должностях в структуре системы "Росхлебпродукт", был статс-секретарем - замминистра сельского хозяйства РФ, директором департамента агропромышленного комплекса РФ. Пост губернатора Тверской области Руденя занимал с сентября 2016 года. В 2021 году был переизбран главой региона на второй срок.