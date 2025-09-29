Предложения вологодских властей войдут в основу проекта поручений президента, заявил губернатор региона

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Предложения властей Вологодской области по поддержке участников специальной военной операции интересны на федеральном уровне, они войдут в основу проекта поручений президента России и будут представлены главе государства. Область направила на гуманитарною помощь и поддержку бойцов уже более 10 млрд рублей, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Вместе с представителями федеральных органов власти, депутатами Госдумы <...>, коллегами-губернаторами и экспертами рассмотрели более 40 предложений по совершенствованию помощи участникам СВО. В том числе затронули вопросы медицинской и психологической реабилитации, трудоустройства, образования, помощи семьям <…>. Наши предложения лягут в основу проекта поручений президента России, который после детальной проработки будет представлен главе государства", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Мероприятие стало установочным перед заседанием Президиума Госсовета, которое пройдет после 20 октября под руководством президента России Владимира Путина, сообщил губернатор.

Как отметил глава региона, практика Вологодской области по поддержке участников СВО и членов их семей заслуживает внимания. В регионе выстроили эффективное взаимодействие с воинами через систему кураторов, знают их потребности и нужды. Не разделяют их на категории, в равной степени помогают контрактникам, добровольцам, мобилизованным и их семьям.

О мерах поддержки

В области оказывают 45 мер поддержки, в этом году ввели новые региональные выплаты: 2 тыс. рублей ежемесячно - детям участников СВО, обучающимся в вузах и ссузах очно. Введена компенсация половины стоимости обучения в вологодских вузах - до 50 тыс. рублей. Детям погибших бойцов и инвалидов выплачивают по 10 тыс. и 8 тыс. рублей соответственно весь период учебы. Вдовам погибших бойцов компенсируют затраты на обучение в автошколах на категорию "В" - до 45 тыс. рублей. Для ветеранов боевых действий за счет средств областного бюджета увеличили максимальный размер социального контракта на открытие бизнеса - до 450 тыс. рублей.

В феврале этого года по аналогии с федеральной программой "Время героев" запущена региональная кадровая программа "Герои Русского Севера". Ее финалистами стали 35 участников СВО из 337 желающих, они проходят обучение.

"Развиваем систему медицинской и медико-психологической помощи участникам СВО. В Вологде на базе областного госпиталя для ветеранов войн открыли отделение на 30 коек для медицинской реабилитации, работают 34 кабинета медико-психологического консультирования на базе медорганизаций, три кабинета медико-психологической помощи и 10 психотерапевтических кабинетов. Помогаем участникам СВО с поиском работы. Установили на территории региона квоту - обязали предприятия со штатом более 100 единиц выделять 1% рабочих мест для ветеранов спецоперации. С 1 сентября закон вступил в силу, под действие подпадают более 400 организаций", - добавил губернатор.