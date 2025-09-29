В Москве предупредили о возможном образовании гололедицы на дорогах

Автомобилистов призвали быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы предупредили горожан и гостей столицы о возможном образовании гололедицы на дорогах из-за прогнозируемых предстоящей ночью заморозков. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столичной мэрии.

"По информации синоптиков, в ночные часы и до утра 30 сентября в столице ожидается местами переход температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы", - отметили в комплексе.

Здесь заверили, что коммунальные службы мегаполиса ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети и при необходимости проведут регламентные работы. "Просим автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - обратились к водителям специалисты комплекса через официальный Telegram-канал.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что прогнозировавшиеся на предстоящую ночь заморозки уже начались на восточных рубежах столичного региона. В частности, в поселке Черусти столбики термометров в настоящее время опустились до отметки в минус 1,7 градуса.

Согласно прогнозу, предстоящей ночью на фоне небольшой облачности без осадков температура воздуха в Подмосковье может составить до минус 4 градусов, в столице - тоже без осадков и возможно похолодание до минус 2 градусов.