В Марий Эл его видели как в столице региона, так и в районных центрах, к примеру, в Козьмодемьянске

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Жители регионов европейской части России сообщают о наблюдении полярного сияния. Фотографиями редкого для этих широт явления граждане делятся в социальных сетях и интернет-сообществах, также снимки публикуют муниципальные и региональные интернет-СМИ и Telegram-каналы.

В частности, много фотографий в соцсетях появилось из Республики Марий Эл, где полярное сияние видели как в столице региона - городе Йошкар-Оле, так и в районных центрах, к примеру, в Козьмодемьянске. На фоне почти безоблачного неба явление запечатлено особенно четко.

О полярном сиянии рассказывают на своих личных страницах, а также в чатах и тематических пабликах жители Чувашии, Татарстана, Удмуртии, Нижегородской и Кировской областей.

В столичном регионе полярного сияния пока не отмечено. Однако вероятность его возникновения, по данным специалистов лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики РАН, стала выше средней. Ученые ожидают, что нижняя граница полярного овала достигнет центральной части страны примерно в 23:00 мск.

Ночью в Москве и Подмосковье синоптики ожидают небольшую облачность без осадков, что значительно повышает шансы жителей мегаполиса и окрестностей увидеть редкое явление.