Новую ветку магистрального трубопровода планируют сдать досрочно - этой осенью

ЛУГАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Новую нитку магистрального трубопровода на Антрацит и Красный Луч в ЛНР намерены завершить досрочно, сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

"Для увеличения объемов воды, подаваемой в Антрацит и Красный Луч, строится новая ветка магистрального водовода, - сказано в сообщении. - Причиной острого дефицита воды в Антраците и Красном Луче является гидрологическая засуха. Из-за погодных условий обмелел источник, из которого вода добывалась для этих территорий".

Отмечается, что трубопровод будет предназначен для снабжения городов из другого водоема. Работы ведет Фонд развития территорий. Срок сдачи объекта - 2026 год, но его планируют сдать досрочно - этой осенью. Сейчас проложено более 1 км трубы. Работы организованы в ежедневном режиме.