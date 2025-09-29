Заседание пройдет 30 сентября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Останкинский районный суд Москвы проведет предварительное заседание по иску Генеральной прокуратуры РФ об изъятии активов председателя Совета судей РФ, судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова.

Изначально заседание планировалось 24 октября, однако было перенесено на 30 сентября. Как сообщается в картотеке Мосгорсуда, беседа начнется в 10:00.

О подаче иска Генпрокуратурой стало известно 23 сентября. Как сообщал ТАСС источник, знакомый с содержанием иска, Момотов нарушил антикоррупционное законодательство, осуществлял на территории Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Калининградской областей незаконную предпринимательскую деятельность. Для получения собственной выгоды сотрудничал с ОПГ "Покровские".

Надзорное ведомство требует изъять у главы Совета судей активы стоимостью не менее 9 млрд рублей, в том числе 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на его компаньона Андрея Марченко.

29 сентября стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ досрочно прекратила полномочия Виктора Момотова по его письменному заявлению об отставке. В беседе с РБК он заявил, что ушел в отставку в связи с тем, что "ситуация вокруг его имени отражается на авторитете судебной власти" и намерен "защищать свое доброе имя".

Момотов являлся судьей Верховного суда с 2010 года. В 2013-м был избран секретарем Пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ. В декабре 2022 года переизбран на новый срок.