МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. 135 тыс. человек будут призваны и направлены для прохождения военной службы в осеннюю кампанию. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда".

"Всего на военную службу будут призваны и направлены для ее прохождения 135 тысяч человек. Не менее трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска", - отметил он.

Он добавил, что с учетом начала работы призывных комиссий с 1 октября, а также проведения комплекса работ по формированию воинских команд, отправки молодого пополнения со сборных пунктов субъектов Российской Федерации планируются с 15 октября 2025 года.

Призывная кампания будет проводиться с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Исключения составят граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним, призыв на военную службу которых начнется с 1 ноября и продлится до 31 декабря. "Стоит отметить, что в 24 таких районах страны граждане призываются на военную службу только в весеннюю призывную кампанию. Это связано с климатическими особенностями указанных территорий", - пояснил Бурдинский.