Генштаб МО: более 50% призывников имеют профессиональное образование

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более половины военнослужащих по призыву имеют профессиональное образование. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"В последнее время отмечается увеличение среднего возраста граждан, призванных на военную службу. Связано это с тем, что все больше ребят используют право на отсрочку от призыва для получения среднего профессионального или высшего образования после окончания школы. <...> Также в настоящее время более половины военнослужащих по призыву имеют профессиональное образование", - сказал он в интервью "Красной звезде".

Что касается призывников, направляемых на военную службу непосредственно после завершения обучения в школе, то их число не превышает 5%, добавил он. Также с 2018 года наблюдается сокращение количества 18-летних граждан, призываемых на военную службу, в то время как количество призывников в возрасте 20 лет и старше наоборот, увеличилось.

"Важно отметить, что с увеличением возраста и уровня образования растет и доля граждан, для которых военная служба - осознанный выбор", - подчеркнул Бурдинский.

Он рассказал, что в настоящее время в военных комиссариатах завершено изучение граждан, подлежащих очередному призыву. Особое внимание уделялось выявлению у них специальностей, родственных военно-учетным, в том числе, например, медицинским.

"В частности, принимая во внимание специфику профессии, призывники, завершившие обучение по программам среднего профессионального или высшего образования медицинского профиля, будут направлены в приоритетном порядке для прохождения военной службы в медицинские подразделения. Такой подход способствует качественному укомплектованию медицинских воинских должностей и позволяет осуществлять медицинское обеспечение на должном уровне", - заключил он.