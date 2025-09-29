Пункт о социальных нянях включен в "демографическое меню" для 41 региона, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Региональные проекты с бесплатными услугами по присмотру за детьми в неполных или молодых семьях могут быть со временем распространены на всю Россию. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия"), отвечая на вопрос, должны ли социальные няни предоставляться одиноким матерям в случае отсутствия мест в детсадах или яслях.

Она отметила, что пункт о социальных нянях включен в "демографическое меню" для 41 региона, в которых рождаемость ниже среднего уровня по России и которым выделяются дополнительные средства на поддержку семей.

"Поэтому многое уже сделано. Есть стандарт, есть лучшие практики, есть пилотные проекты. Очень надеюсь на то, что эти пилотные проекты покажут свою эффективность, тогда можно будет говорить о том, что это станет федеральным стандартом", - сказала парламентарий.

По ее словам, в тех регионах РФ, где уже реализуются проекты социальных нянь, такие специалисты проходят соответствующее обучение и помогают в разных ситуациях - молодым семьям, матерям-одиночкам или семьям в сложной жизненной ситуации, "каждый регион решает это по-своему".