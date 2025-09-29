Выходной могут перенести с 8 января

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на постоянной основе сделать последний день года нерабочим, например, за счет переноса выходного с 8 января. Об этом депутат заявил ТАСС.

Он отметил, что в последние годы объявление 31 декабря нерабочим днем делается правительством ежегодно "в ручном режиме".

"Задача - сделать так, чтобы 31 декабря всегда был выходным днем. Предлагаю, чтобы не нарушать баланса выходных, праздничных и рабочих дней, например, 8 января сделать рабочим, перенести [праздничный день на 31 декабря]. И тогда бы, в соответствии с трудовым законодательством, с 31 декабря по 7 января включительно были бы нерабочие праздничные дни", - сказал Нилов.

Он напомнил, что в этом году 31 декабря, выпадающий на будний день, уже объявлен нерабочим путем переноса выходных, "за него уже россияне отработали" в один из дней года. Аналогичная ситуация будет и в 2026 году, подчеркнул депутат.

Согласно Трудовому кодексу, в настоящее время нерабочими праздничным днями в России на Новый год являются 1-6 и 8 января (Новогодние каникулы), а также 7 января (Рождество). Также в течение года официальные праздники приходятся на 23 февраля, 1 мая, 9 мая, 12 июня и 4 ноября, а все случаи "длинных" выходных, приуроченных к этим праздникам, устанавливаются ежегодно правительством путем переноса нерабочих дней с сохранением баланса внутри одного года. Ближайшие новогодние праздники в России продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.