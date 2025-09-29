В социальных сетях президент присутствует, хотя и не заводит личные страницы, пояснил пресс-секретарь главы государства

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не заводит личные страницы в социальных сетях, потому что это "не его". Но Кремль размещает всю необходимую информацию о работе главы государства, рассказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует [заводить], он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это все обеспечивает", - сообщил представитель Кремля в ответ на вопрос, не планирует ли Путин завести собственные соцсети.

Как ранее отмечал Песков, администрация президента "готовит дайджесты, рассказывает об основных горячих темах", поэтому Путин в курсе происходящего в соцсетях. Помимо этого "есть родные, близкие, которые ему что-то показывают и рассказывают".

Официальные страницы Кремля, где каждый день публикуются новости о работе президента, есть в Max и Telegram, "ВКонтакте", Rutube и YouTube.