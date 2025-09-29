Герой России Головин: Донбасс "дышит полной грудью" в составе РФ

Начальник главного штаба "Юнармии" выразил надежду, что жители региона будут верить в стабильное будущее

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Донбасс в составе России "дышит полной грудью", а его города развиваются. Об этом в интервью ТАСС рассказал Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин, известный по позывному Струна.

"Видно, как город [Мариуполь] развивается, как Донбасс живет и дышит полной грудью свободы уже в большей степени. Понимаю, что обстоятельства все равно нестабильны и не дают стопроцентной спокойной жизни. Но, я думаю, что точно можем заверить, что мы не отступим, будем всегда рядом. И хочется просто, чтобы люди верили в стабильное будущее, в котором мы сможем их поддержать", - сказал он.

Головин с 24 февраля 2022 года в составе 382-го отдельного батальона морской пехоты принимал участие в специальной военной операции. С марта по май 2022 года Головин командовал ротой морской пехоты в ходе боевых действий при освобождении Мариуполя. Во время одного из боев Головин лично уничтожил 3 машины пехоты и до 20 человек живой силы противника. В результате населенный пункт был взят под контроль российских войск. 20 сентября 2022 года Головину было присвоено звание Героя Российской Федерации.

30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В этот день в 2022 году были подписаны международные договоры о вхождении новых регионов в РФ на правах ее субъектов.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.