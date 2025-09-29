Оно отсутствует также в 31 социально значимом объекте

САМАРА, 30 сентября. /ТАСС/. Жители 2 700 жилых домов и 433 многоквартирных остались без холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии в Сызрани. Как уточняет ГУ МЧС по Самарской области в телеграм-канале, также без водоснабжения остался 31 социально значимый объект.

"Поступило сообщение об утечке на водоводе холодного водоснабжения диаметром 700 мм. по адресу: городской округ Самара, Куйбышевский район, ул. Старо-Набережная, 14", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, восстановить водоснабжение планируется к 12:00 (13:00 мск).