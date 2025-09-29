Сдача нормативов ТехноГТО на золотые значки пройдет в 30 регионах

Получение значка даст школьникам дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Очная сдача нормативов технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки в текущем учебном году состоится в 30 регионах РФ. Получение золотого значка даст школьникам дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз, сообщил ТАСС ответственный секретарь оргкомитета Национальной технологической олимпиады (НТО), проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов.

"На очных площадках ТехноГТО от Калининграда до Камчатки стартует первая полномасштабная сдача нормативов технологической грамотности на золотые значки. Участники сдали уже более 80 тыс. нормативов онлайн, свыше 2,9 тыс. человек удостоены серебряных и бронзовых значков. В отличие от олимпиад и конкурсов, в ТехноГТО стать победителем и получить признание может каждый. Но для школьников запуск очных площадок становится особенно важным событием, ведь за золотой значок ТехноГТО они смогут заработать дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в университеты", - обозначил Земцов.

Школьники, студенты и все желающие могут предварительно сдать на сайте technogto.kruzhok.org онлайн-нормативы по электронике, беспилотникам, фактчекингу, технологиям связи и другим направлениям, а затем подтвердить свои знания на очных площадках. За золотой значок ТехноГТО будущие абитуриенты в 2026 году смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Первые в 2025-2026 учебном году очные сдачи ТехноГТО пройдут 4 октября в Тюмени на базе Физико-математической школы: участники сдадут нормативы по кибербезопасности, цифровой навигации, блогингу и принятию решений на основе данных. Всего в октябре, ноябре и декабре 2025 года запланировано более 350 мероприятий по сдаче ТехноГТО: они пройдут в 30 регионах на очных площадках, которые были выбраны весной по итогам конкурса.

Очные сдачи ТехноГТО на золотые значки в первой половине этого учебного года пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Амурской, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Костромской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областях, Камчатском, Краснодарском, Ставропольском, Хабаровском краях, Донецкой Народной Республике, Республиках Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Коми, Марий Эл, Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. Комплекс ТехноГТО является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей" и Движением первых при поддержке НИУ ВШЭ и Росмолодежь.

Правила участия

Чтобы получить доступ к сдаче очных нормативов ТехноГТО на золотой значок, участник должен успешно - на 70 баллов и более - сдать не менее пяти онлайн-нормативов на сайте проекта. Задания нормативов максимально приближены к реальным жизненным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с навигационными приложениями и ведения социальных сетей. При соблюдении всех условий запись на очную сдачу открывается в личном кабинете автоматически. Золотой знак отличия ТехноГТО получают участники, которые подтвердили свои знания, сдав успешно два очных норматива.

"Уже сейчас с помощью онлайн-нормативов ТехноГТО каждый житель нашей страны независимо от возраста и сферы деятельности может проверить свою технологическую грамотность и подтянуть те или иные знания. В этом сезоне очную сдачу ТехноГТО запускают 30 первых регионов, но вскоре такие площадки откроются по всей России, чтобы как можно больше участников могли заработать дополнительные баллы для поступления в вузы и бонусы для участия в других проектах", - отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы "Россия - страна возможностей" Геннадий Гурьянов.

В текущем учебном году нормативы технологической грамотности включены в проект приказа Министерства просвещения РФ об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов - благодаря этому данные об обладателях золотых значков ТехноГТО будут передаваться в государственный информационный ресурс (ГИР) о детях, проявивших выдающиеся способности, и вузы смогут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за это достижение.

О ТехноГТО

ТехноГТО - это комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. На сайте ТехноГТО доступны для сдачи нормативы по космическим технологиям, технологиям связи, цифровой навигации, фактчекингу, беспилотникам и другим направлениям. Сдавая нормативы онлайн, участники зарабатывают цифровые бронзовые и серебряные значки, а подтверждая свои знания на очных площадках - получают золотые значки. Комплекс ТехноГТО реализуется в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".