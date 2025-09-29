Герой России Головин: ВСУ загоняли жителей Мариуполя в подвалы силой

Жителям не давали выехать из города, машины с ними расстреливали, заявил Владислав Головин

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины в Мариуполе не давали жителям города выехать в сторону российских войск, они задерживали мирных граждан и расстреливали машины. Об этом в интервью ТАСС рассказал Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин.

"Их (мирное население - прим. ТАСС) туда загоняли буквально силой, не давали возможности выхода. Мы сталкивались с такими обстоятельствами, что, когда ехала гражданская машина с белыми повязками, следовала в нашу сторону, их задерживали. Какие-то машины просто расстреливали", - сказал Головин.

Он также рассказал, что за последний год дважды посещал Мариуполь и в одной из поездок встретил женщину, с которой познакомился еще в 2022 году, во время боев.

"Проходя по местам событий, мы встречали местных жителей. И с одной женщиной мы пересеклись в общении, и оказалось, что она живет там с 2022 года, и она помнит моих бойцов, помнит наше подразделение, кто оказывал помощь. Мы всегда старались передать им сухпайки, воду и какие-то теплые вещи, дать возможность сохранять свое здоровье в тех условиях. И вот спустя три года мы с ней снова встречаемся, и эти воспоминания друг для друга стали таким сюрпризом, потому что помню место, помню дверь, на которой написано "Здесь дети", - добавил Герой России.

30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В этот день в 2022 году были подписаны международные договоры о вхождении регионов в РФ на правах ее субъектов.

Полный текст будет опубликован в 08:00 мск.