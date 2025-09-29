Эксперт Корнеев объяснил, кого коснутся поправки по тонировке авто

Законопроект об ужесточении контроля за тонировкой авто внесли в Госдуму

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Поправки, ужесточающие контроль за тонировкой автомобилей в РФ, затронут десятки тысяч машин с иностранными номерами. Об этом сообщил ТАСС председатель союза "Цифровой мир" Валерий Корнеев.

Так он прокомментировал законопроект, подготовленный правительством и внесенный в Госдуму.

"В случае с тонировкой - придется десяткам тысяч владельцев авто с иностранными номерами, которые еще недавно как хотели ездили под камерами и не платили штрафы, сдирать незаконную пленку. Перед правилами все равны", - подчеркнул Корнеев.

Как отметил эксперт, работа по устранению подобных упущений ведется постоянно. "Затыкать лазейки в нормативных актах приходится постоянно. И не всегда эти лазейки видны сразу, иногда годы уходят на их выявление", - добавил он.

Об инициативе

Законопроектом вносятся изменения в статью 12.5 КоАП. Часть 3.1 в ней устанавливает, что слишком сильная тонировка стекол автомобиля наказывается штрафом в 500 рублей. Согласно действующей редакции, требования к светопропусканию должны соответствовать техническому регламенту Таможенного союза, принятому в 2011 году.

Согласно новому законопроекту, впредь предлагается применять требования другого документа - "Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения". К этому документу уже есть отсылки в других частях статьи 12.5 КоАП. Учитывая, что основные положения" и технический регламент гармонизированы, устраняется избыточное регулирование, отмечали в кабмине.

При этом поправки позволят привлекать к ответственности за ненадлежащую тонировку водителей с документами, подтверждающими "помещение транспортного средства под таможенный режим на срок не более шести месяцев". Речь идет о машинах, которые для личного пользования могут ввозиться из-за рубежа на небольшой срок без регистрации в ГИБДД.