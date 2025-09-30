Законопроект внесут в Госдуму 30 сентября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о создании службы сопровождения для отцов, воспитывающих детей в одиночку. Документ, который будет внесен в Госдуму 30 сентября, есть в распоряжении ТАСС.

Предлагается внести изменения в закон "Об основах социального обслуживания граждан в РФ". Так, предлагается создать на базе Минтруда России Службу сопровождения отцовства, которая будет действовать в каждом регионе России. Она будет оказывать комплексную помощь отцам, самостоятельно воспитывающим детей, включая правовую, социальную, психологическую и консультативную поддержку.

Как пояснил ТАСС Слуцкий, инициатива направлена на устранение социальной несправедливости по отношению к мужчинам, находящимся в аналогичной ситуации с матерями-одиночками, но не имеющим сопоставимых мер поддержки. "В России насчитывается уже более миллиона отцов-одиночек. Но если одинокие мамы получают выплаты и пособия и иные меры поддержки, что очень правильно, то для одиноких отцов таких мер поддержки, к сожалению нет", - сказал он.

По мнению парламентария, отсутствие должной помощи неполным семьям, где ребенка воспитывает отец, оказывает прямое влияние на демографическую ситуацию в стране. "Отцам-одиночкам нужно срочно помочь, и в первую очередь окружить их действенной и разнообразной поддержкой", - подчеркнул лидер ЛДПР.

"Именно поэтому, мы предлагаем создать Службу сопровождения отцовства, задачей которой станет не только оказание отцам всей необходимой правовой помощи, когда юристы будут помогать оформить документы и получить все положенные меры поддержки, но и будет серьезным подспорьем для мужчин в решении бытовых и психологических вопросов, от получения нужных оздоровительных услуг до помощи в трудоустройстве", - добавил Слуцкий.