Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрывали, сообщалось в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорилось в сообщении.

Позже в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту сообщили о восстановлении движения.

В новость были внесены изменения (03:45 мск) - добавлена информация о восстановлении проезда по мосту.