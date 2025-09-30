Большую часть суммы составляют долги по алиментам, говорится в судебных материалах

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы в принудительном порядке взыскивают с актера Игоря Петренко более 1,3 млн рублей, преимущественно речь идет неоплаченных алиментах. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в отношении Петренко открыты четыре исполнительных производства. Одно из них, на сумму почти 1,3 млн рублей, касается неуплаты алиментов. Остальные три касаются взыскания штрафов за неуплату вовремя платной парковки в городе, а также исполнительных сборов по ним. Общая сумма взыскиваемого долга - более 1 330 450 рублей.

Игорю Петренко 48 лет. Он окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и был принят в труппу Малого театра. Стал известен после выхода в прокат в 2002 году военной драмы "Звезда" режиссера Николая Лебедева. Петренко является лауреатом Государственной премии России, с 2009 года - член Союза кинематографистов РФ.