В Биробиджане создадут музей еврейской культуры и возродят кошерную кухню

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Музей еврейской культуры планируется создать в Биробиджане. Об этом сообщила в своем Telegram-канале губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк по итогам встречи с главным раввином России Берлом Лазаром.

"Наша область была первым еврейским государственным образованием. Первостроители ехали сюда не по принуждению, а за своей землей и своим счастьем. Наша общая задача - рассказать об их таланте и трудолюбии, сделать еврейское наследие визитной карточкой региона. Ближайшие шаги в этом направлении - создание полноценного музея еврейской культуры, возвращение кошерной кухни, проведение новых фестивалей и тематических мероприятий на Восточном экономическом форуме", - написала Костюк.

Она отметила, что встреча прошла вскоре после Рош ха-Шана, еврейского Нового года, - праздника, в ходе которого верующие подводят итоги года и ставят новые цели.

"Наша общая цель - благополучие жителей автономии. С главным раввином нас объединяет желание сделать так, чтобы земляки увидели перспективы области и не уезжали из нее, а, наоборот, возвращались. Вместе мы разработаем совместную программу по развитию области и повышению ее престижа. При поддержке коллег в регион приедут новые бизнес-миссии, это позволит привлечь дополнительные инвестиции и сделать жизнь в автономии лучше", - добавила Костюк.