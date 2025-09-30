Особое внимание уделяется Кировскому, Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка, отметил сенатор от республики

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Строители восстановили в Донецкой Народной Республике за три года после воссоединения с Россией более 20 тыс. домов и социальных объектов, будут восстановлены еще 15 тыс. зданий. Об этом в интервью ТАСС сообщил сенатор от ДНР Александр Волошин.

"С 2022 года, после воссоединения с Россией, в Донецкой Народной Республике восстановлено 20 тыс. домов и социальных объектов, в работе находится еще более 15 тыс. Особое внимание уделяется ранее прифронтовым районам Донецка - Кировскому, Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому - необходимо отремонтировать более 2 тыс. многоквартирных жилых домов и около 250 соцобъектов. С нового года началось системное восстановление этих районов в рамках трехлетней программы", - сказал Волошин.

Он добавил, что также за три года приведено в порядок около 1,5 тыс. км дорожного полотна, в 2025 году будет отремонтировано еще более 900 км.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о воссоединении этих территорий с Россией. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. 28 сентября Путин подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.