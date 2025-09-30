Из Хилокского микрорайона Новосибирска выдворили более 70 иностранцев

Им закрыли въезд в Российскую Федерацию на срок от 5 до 10 лет, сообщили в региональном МВД

НОВОСИБИРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Более 70 иностранцев, которые нелегально находились на территории Хилокского микрорайона Новосибирска, где работает один из крупнейших в Сибири плодоовощных рынков и живут мигранты, выдворили из России в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в региональном ГУ МВД России.

Ранее руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций рассказал о посещении "Хилокского гетто" - микрорайона на окраине Новосибирска, "где живут мигранты". Слуцкий отметил низкий уровень санитарии, "хамство, аморальное поведение", которые наблюдаются там.

"В 2025 году полицейскими проверено более 200 различных объектов на указанном микрорайоне, возбуждено более 770 дел об административных правонарушениях. Более 70 иностранных граждан, которые находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, по решению суда, в принудительном порядке выдворены за пределы РФ с последующим закрытием въезда в Российскую Федерацию сроком от 5 до 10 лет", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

В ведомстве также отметили, что с целью принятия необходимых мер по декриминализации сферы услуг и предпринимательской деятельности на территории, прилегающей к Хилокскому рынку, сотрудниками полиции регулярно проводятся мероприятия, связанные с выявлением незаконно находящихся в регионе мигрантов.

О микрорайоне

В микрорайоне находится Хилокский рынок - один из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири. Жители стабильно жалуются на антисанитарию, мешающий транзитный проезд фур, отсутствие инфраструктуры, проблемы с водой и транспортом.