"Музейные маршруты России" в Приморье затронут историю Второй мировой войны

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Проект "Музейные маршруты России" в Приморье будет реализован в городах, связанных с историей Второй мировой войны, он затронет события на Хасане и Халхин-Голе, Хабаровский процесс, а также победу Красной армии на Дальнем Востоке, которая спасла мир от бактериологической войны. Об этом сообщила в интервью ТАСС руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте России, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Общая карта маршрутов исторической памяти пополнится маршрутами по городам трудовой доблести, которые есть в Приморском крае, а также приоритетными маршрутами, которые раскрывают сущность дальневосточной военной победы Красной Армии и советского народа, суть которой заключается в молниеносной удачной военной операции, спасшей мир от бактериологической войны, которую готовила милитаристская Япония", - заявила собеседница агентства.

В "Музейных маршрутах России" в Приморье будут затронуты Хабаровский процесс, события на Хасане и Халхин-Голе, рассказала Малышева. "Обращение к этому событийному ряду дает важные ответы на серьезнейшие вопросы, связанные с объективной реальностью войны на два фронта в предвоенный период, а также раскрывает причины заключения пакта Молотова-Риббентропа", - подчеркнула она.

"Вместе с тем обращение к этой теме раскрывает истинные планы милитаристской Японии, подготовку к войне с Советским Союзом и ту политику по колонизации территории и истреблению мирного населения, которая была заложена в программе, которая была реализована Японией в отношении целого ряда других государств", - сказала Малышева.

Обращение к важным событиям, происходящим в дальневосточном регионе - в Приморском крае, позволяет ответить на важнейшие вопросы сохранения исторической памяти в приоритетном, осознанном формате. "Те маршруты, которые связаны именно с этими аспектами, пополнят карту маршрутов исторической памяти и станут необходимым для формирования единой картины представления о приоритетах исторической памяти", - отметила собеседница агентства, добавив, что в Приморском крае значительная часть инициативы маршрутов формируется по общественному посылу, и те ключевые точки, которые важны для понимания единства исторического процесса, уже сформированы.

О проекте

Проект "Музейные маршруты России" реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. Он представляет собой цикл выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий, направленных на развитие и продвижение отечественных музеев. На них эксперты обсуждают вопросы сохранения культурного, духовного, исторического наследия страны, систематизации и развития музейного туризма, увеличения количества посетителей музеев, географически и тематически входящих в культурно-познавательные проекты.