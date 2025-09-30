Веб-приложение будет анализировать ответы пользователей и давать доступ к результатам оценки

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Веб-приложение для оценки уровня духовно-нравственных ценностей студентов образовательных организаций высшего образования разрабатывается в России, выяснил ТАСС.

Согласно техническому заданию, опубликованному на портале госзакупок, система позволит проводить тестирование студентов вузов, интерпретировать полученные результаты и формировать рекомендации на их основе. Веб-приложение будет собирать реестр ответов пользователей и предоставлять доступ к интерактивному дашборду, где в наглядной форме будут отображаться ключевые показатели и результаты анализа.

В тестах предусмотрены как закрытые, так и открытые вопросы, а также задания с вариантами ответов. Администраторы смогут самостоятельно формировать тесты, методики и шкалы оценивания.

Показатели духовно-нравственных ценностей будут формироваться исходя из пяти треков (образовательный, патриотический, этический, культурный, социально-ориентированный) и поведенческого коэффициента.

Как уточняется в документации, срок выполнения работ - 15 календарных дней. Начальная цена контракта составляла около 15 млн рублей, однако тендер выиграло ООО "Игры синих котов", предложившее минимальную сумму - 1,3 млн рублей. Заказчиком выступил Российский университет спорта "ГЦОЛИФК".

Система должна быть адаптирована для работы на всех типах устройств, включая мобильные.