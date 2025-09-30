Депутат Немкин: мошенники стали звонить под видом курьеров с доставкой цветов

Злоумышленники просят продиктовать код из СМС, называя его "накладной", после чего используют эти цифры для входа на фишинговые ресурсы или регистрации в чужих аккаунтах, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Злоумышленники начали звонить своим жертвам под видом курьеров с доставкой цветов или подарков, и в этот момент человеку начинают приходить СМС, которые могут использоваться для входа на фишинговые ресурсы или регистрации в чужих аккаунтах. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Появилась новая схема мошенников, которая внешне выглядит безобидно, но на деле представляет серьезную угрозу. Злоумышленники звонят под видом курьеров с доставкой цветов или подарков и предлагают принять "приятный сюрприз". В этот момент человеку начинают приходить СМС с кодами подтверждения от сторонних сайтов", - рассказал Немкин.

Он пояснил, что аферисты стараются "втянуть жертву в игру" и заставить ее передать полученный код. Мошенники, как отметил парламентарий, называют его "код накладной для доставки", хотя на самом деле такие цифры могут использоваться для входа на фишинговые ресурсы или авторизации в чужих аккаунтах. "Манипуляция строится на психологическом давлении: звонки повторяются, голос на другом конце провода торопит, создает ощущение срочности. Многие, желая поскорее закончить разговор, соглашаются и диктуют код. В этот момент мошенники получают возможность подтвердить действия от имени жертвы и использовать ее номер телефона в своих целях", - добавил собеседник агентства.

По словам Немкина, опасность этой схемы в том, что она не связана напрямую с банками или "Госуслугами", где люди уже насторожены. "Стоит помнить простое правило: коды из СМС или мессенджеров предназначены только для ваших собственных действий. Настоящий курьер никогда не попросит подтвердить накладную через такие сообщения. Если звонящий настаивает на получении кода - это верный признак мошенничества, и лучший способ защититься в этот момент - прервать разговор", - заключил депутат.