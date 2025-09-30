Участники движения служат не только в рядовом составе, но и в офицерских званиях, рассказал Герой России и начальник главного штаба "Юнармии"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Около 140 тыс. воспитанников "Юнармии" вступили в ряды Вооруженных сил РФ и других силовых ведомств. Об этом в интервью ТАСС рассказал Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин.

"Бывших юнармейцев не бывает. У нас есть нынешние участники движения, которые не только в рядовом составе принимают участие, но и в офицерском составе, и не только ребята, которые школу окончили и пошли в вооруженные силы, но и наставники, которые выполняют там сегодня в том числе задачи. На данный момент во взаимодействии с министерством обороны у нас есть данные о вступлении в ряды вооруженных сил и других силовых ведомств около 140 тысяч", - сказал Головин.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.