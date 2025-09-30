В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 7 - 12 градусов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Небольшая облачность и температура до плюс 11 градусов прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 9-11 градусов тепла. В ночь на среду температура может опуститься до минус 1 градуса. Осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 7 - плюс 12 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.