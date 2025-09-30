Наиболее популярными и прибыльными оказались преподавание математики и русского языка, говорится в результатах исследования

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Средняя заработная плата репетиторов за месяц составляет 86 тыс. рублей. При этом наиболее популярными и прибыльными направлениями преподавания являются математика и русский язык, свидетельствуют результаты исследования платформы для автоматизации отношений с самозанятыми "Консоль" и школы иностранных языков Skyeng, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Исследование строилось основе внутренних данных компании. Выборка - более 1 млн самозанятых по всей России

"Средний ежемесячный чек самозанятых репетиторов составляет 86 тыс. рублей в месяц. При этом самыми прибыльными сферами для репетиторства являются математика (31% всех выплат), русский язык (24%) и английский язык (13%). Самая большая выплата репетитору по самозанятости в 2025 году на настоящий момент составила 142 тыс. рублей", - говорится в итогах исследования.

По информации аналитиков, за последние годы спрос на репетиторов вырос. Особенно популярен формат индивидуальных уроков, а групповые занятия выбирают реже, особенно при изучении иностранных языков и математики.

"Оплата работы репетиторам зависит от формата обучения и загрузки конкретного преподавателя. Иногда работа в онлайн-школах выгоднее для репетиторов, чем занятость "на себя". Так, при загрузке 40 часов в неделю репетитор по английскому зарабатывает в нашей компании до 172 тыс. руб. в месяц, а по русскому, математике и обществознанию - порядка 119 тыс. рублей", - отметила академический директор школы иностранных языков Skyeng и онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская.