SuperJob: россияне готовы менять работу, если им предложат на треть больше денег

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Работодателю, чтобы переманить квалифицированного рабочего к себе в компанию, следует предложить ему зарплату более чем на треть выше. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 3 тыс. трудоустроенных представителей рабочих специальностей из всех округов страны.

"Средняя зарплатная надбавка, ради которой квалифицированные рабочие согласятся перейти на ту же должность в другую компанию, составляет 36%. Наиболее популярными вариантами оказались запросы "более 50%" (19% респондентов) и в диапазоне 35-50% (18%). Только 8% рабочих готовы сменить работу без увеличения дохода (их настолько не устраивают условия на старом месте)", - говорится в итогах исследования.

Работники в возрасте до 35 лет в среднем в случае перехода ожидают повышения на 34%, 35-45 лет - на 35%. Наибольшие запросы демонстрируют респонденты в возрасте 45 лет и старше, их средний ожидаемый прирост заработной платы для перехода составляет 37%.

Высокая цена перехода (от 38% до 42%) характерна для профессий, где зафиксирован значительный рост медианной заработной платы за год - монтажников (зарплаты в Москве за год выросли на 28%), электромонтажников и механиков (+20% за год). Напротив, более низкие требования к надбавке (30-35%) демонстрируют группы с относительно скромной динамикой оплаты труда: машинисты экскаватора (+8% за год), стропальщики (+11%), электромонтеры (+12%) и операторы станков с ЧПУ (+14%).

Для справки: за год средние рыночные зарплатные предложения в Москве для квалифицированных рабочих в промышленности выросли на 11,9%, в строительстве - на 11%. Таким образом, цена перехода в три раза превышает размер индексации на старом месте.