Научный руководитель Гидрометцентра ранее сообщал о том, что в 2025 году купальный сезон в регионе закончился рано

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Температура воды в Москве-реке на текущий момент составляет 8-10 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Для любителей купаться в холодной воде, для "моржей", сообщу специальную информацию. Температура воды в Москве-реке опустилась до 8-10 градусов. Те, кто не любят теплую воду, могут сейчас вполне приободриться", - сказал он.

В конце августа Вильфанд сообщал ТАСС о том, что в этом году купальный сезон в Московском регионе закончился рано.