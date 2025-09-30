Разбирательство по делу посадившего самолет в поле пилота перенесли в Омск

Причиной стало проживание на территории Омской области большинства потерпевших и свидетелей по уголовному делу

КЕМЕРОВО, 30 сентября. /ТАСС/. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции Кемерова согласился перенести разбирательство по делу посадившего самолет в сентябре 2023 года в новосибирском поле пилота Сергея Белова из Барабинского районного суда Новосибирской области в Центральный суд Омска. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство Белова удовлетворить, изменить территориальную подсудность в Центральный районный суд Омска", - сказал судья. Причиной указывается проживание на территории Омской области большинства потерпевших и свидетелей по уголовному делу. Прокурор также поддержал просьбу Белова.

12 сентября 2023 года самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся из Сочи в Омск, запросил посадку в аэропорту Новосибирска по техническим причинам - из-за отказа одной из гидросистем. Однако по пути в Новосибирск из-за сильного ветра и других причин возник риск нехватки топлива, и командир воздушного судна принял решение совершить аварийную посадку на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. За медицинской помощью обратились 5 человек.