Ведомство выявило отсутствие надлежащих мер по отлову и содержанию бесхозяйных животных

ЯКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Верхневилюйского района в Якутии внесла представление главе наслега по итогам проверки, которая выявила отсутствие надлежащих мер по отлову и содержанию бесхозяйных животных. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Прокуратура Верхневилюйского района провела проверку по публикациям о скоплении стаи безнадзорных собак на территории районного центра. Установлено, что несмотря на то, что с 2024 года на территории села Верхневилюйск функционирует приют для содержания безнадзорных животных, администрацией наслега надлежащие меры по отлову и содержанию бесхозяйных животных не принимаются, предусмотренные в бюджете населенного пункта денежные средства на осуществление полномочий в данной сфере на 2025 год не освоены", - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла главе Верхневилюйского наслега (сельского поселения) представление, которое находится на рассмотрении и контроле.

26 сентября в другом районе Якутии, Ленском улусе, у полигона бытовых отходов в поселке Пеледуй безнадзорные собаки напали на мужчину 1960 года рождения. Пострадавшего с укушенными ранами головы и тела доставили в больницу. Свору животных отогнали находившиеся неподалеку мужчины. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).