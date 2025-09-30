Так было все три года в составе России, подчеркнул губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. Жители Донбасса и Новороссии ощущают себя в составе России как в большой семье, в том числе благодаря поддержке федеральных властей. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Все правительственные структуры, сам президент постоянно интересуется, звонит, встречи с нами проводит. Это показатель того, что мы действительно в большой семье, где поддерживают друг друга", - сказал он.

По его словам, так было все время в составе России - все три года.

