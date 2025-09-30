Птицы истребляют промысловые виды рыб и эндемика - байкальского омуля

УЛАН-УДЭ, 30 сентября. /ТАСС/. Депутаты Бурятии выступили за жесткое регулирование численности большого баклана на Байкале. Птицы истребляют промысловые виды рыб и эндемика - байкальского омуля, вылов которого человеком в настоящее время под запретом, заявил на очередной сессии Народного Хурала республики депутат Андрей Невьянцев.

"Речь не только об омуле. Северные озера - там вся соровая рыба (обитающая в мелководных заливах (сорах), отделенных от основной акватории косами - прим. ТАСС) уничтожается. Рыбаки пишут обращения уже во все инстанции, нужно переходить к делу, бакланов надо уничтожать. Эта история напоминает вопрос с бесхозными собаками - тогда мы набрались сил, приняли решение [об умерщвлении агрессивных бродячих собак] одними из первых в стране - на сегодня актуальность проблемы снижена: сколько жизней детей мы сохранили, приняв жесткое законодательство по регулированию численности безнадзорных животных", - сказал Невьянцев.

Как отметил депутат Народного Хурала Бурятии Вадим Бредний, есть только два способа борьбы с бакланом - разорение их гнезд и отстрел, который разрешен в 13 регионах России.

"Сегодняшнее масштабное давление на природу исчисляется сотнями тонн рыбы - не только на Байкале, но теперь и по рекам, водоемам - на Еравнинских озерах, на Гусином озере, в Тункинской долине - практически везде хозяйничает баклан, - отметил депутат. - Если браконьера за 10 омулей могут посадить, то баклан выбивает омулевые стада на пути нереста тысячами. Государство тратит сотни миллионов рублей на восстановление популяции омуля, а куда все это идет? На кормовую базу бакланам - это нонсенс, и, к сожалению, нет на сегодня никаких законных мер против бакланов".

Вопрос с бакланом

Спор в Бурятии о численности популяции большого баклана длится несколько лет. Рыбаки обращались к депутатам регионального заксобрания с предложением разрешить регулирование пернатых, а именно инициировать изменения в Правила охоты и снять запрет на уничтожение гнезд баклана, потому что "возрастающая популяция этих птиц на территории республики приводит к оскудению эндемичных рыбных запасов омуля, пагубному воздействию на среду обитания животного мира, нарушению биологического равновесия в экосистеме уникальной Байкальской природной территории".

В 2019 году в Росзаповедцентре Минприроды России заявили ТАСС, что искусственное регулирование популяции большого баклана на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) около Байкала недопустимо.

Большой баклан - морская птица из рода бакланов, в основном черного окраса. Может достигать 90 см в длину и 3 кг в весе. Эти пернатые способны нырять на глубину около 4 м и держаться под водой до 40 секунд. В прошлом веке вид занесли в Красную книгу Бурятии как "находящийся под угрозой исчезновения", в 2014 году баклана оттуда исключили.

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель байкальской фауны, весит около 1,5 кг, средняя длина составляет около 60 см. С октября 2017 года установлен запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение сделали для зимней рыбалки удочкой, для коренных малочисленных народов Севера и рыбоводных заводов, занимающихся искусственным воспроизводством. С 2023 года в Бурятии разрешен любительский лов омуля на определенных участках Байкала и в определенное время - такое решение стало возможным из-за тенденции увеличения биомассы популяции эндемика в последние годы.