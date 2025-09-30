Для этого молодежь стараются привлечь в различные проекты и мероприятия, отметил Герой России, начальник главного штаба движения Владислав Головин

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Всероссийское движение "Юнармия" во время организации проектов старается всегда привлечь в них детей из регионов Донбасса и Новороссии для того, чтобы приобщить их кроссийской культуре и истории. Об этом в интервью ТАСС рассказал Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин.

"Сейчас масса мероприятий проходит, где мы встречаемся с ребятами из исторических регионов. Также у нас часто получается проводить всероссийского уровня военно-патриотические игры, в том числе "Зарницу 2.0", которая буквально на днях завершилась. И встречаешься с ребятами из исторических регионов, и они всегда выражают максимально положительные эмоции, слова благодарности за то, что в 2022 году мы пришли, помогли, поддержали в моменте, за те возможности, которые они сегодня имеют", - сказал Головин.

Он уточнил, что школьники из этих регионов находятся в непростой обстановке и понимают важность защиты Родины. Они с удовольствием приезжают, знакомятся с культурными местами, историей, посещают музеи Победы, Вооруженных сил.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.