МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Руководитель главного штаба "Юнармии" Владислав Головин, также известный под позывным Струна, рассказал, что позывной ему достался от погибшего командира. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Уже в зоне специальной военной операции обстоятельства сложились таким образом, что командир роты получил ранение. К сожалению, замкомандира роты, который по иерархии должен был командовать подразделением, получил смертельное ранение. И в тех обстоятельствах из офицеров находился на линии боевого соприкосновения с подразделением только я. И опять же для того, чтобы мы не путались, каким образом и кто какую зону ответственности имеет, возглавив роту, возглавив выполнение задачи на том участке, я уже отзывался как Струна. И по ходу выполнения дальнейших задач, так как я находился на позиции командира роты и во взаимодействии с командиром батальона, позывной закрепился уже за мной. Так и сложилась история", - сказал Головин.

Он уточнил, что после выпуска из рязанского десантного училища, попав в десантно-штурмовую роту он узнал, что у командира роты позывной Струна. На тот момент Головин возглавлял 2-й взвод. И для упрощения взаимодействия между подразделениями в ходе учений, в ходе слаживания подразделений его позывной был Струна-2.

