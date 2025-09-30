МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Основные военно-патриотические организации в России - "Юнармия", центр "Воин", "Авангард", ДОСААФ - не конкурируют, а наоборот дополняют друг друга, составляя общую систему воспитания детей. Об этом в интервью ТАСС рассказал Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин.

"Безусловно, дополняем, потому что у нас единая цель - это дать все возможности для подрастающего поколения в саморазвитии. И инструкторский состав центра "Воин", и площадки "Авангарда", и наставники "Юнармии", и ДОСААФ представляют из себя общую систему воспитания ребят", - сказал Головин.

Он уточнил, что ресурсы каждой организации направляются для достижения единых целей. По его словам, чем больше будет инициатив от общественников, от государства, тем большее количество детей такие организации смогут охватить.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.