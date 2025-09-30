Тепло поступило в дома в Охе и Северо-Курильске

ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Тепло начали подавать в дома в городе Оха на Сахалине и в городе Северо-Курильске на курильском острове Парамушир. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

"В Охе и Северо-Курильске тепло в дома уже подано. С 1 октября начнется поэтапное подключение тепла в Ногликах, Углегорске, Макарове, Томари, Тымовске и Южно-Сахалинске. В остальных районах отопление будут включать по погоде, если в течение пяти дней температура не поднимется выше восьми градусов. Поручил министру ЖКХ обеспечить своевременное подключение и контроль за подачей тепла в каждый дом на Сахалине и Курилах", - написал Лимаренко.

С 1 октября отопительный сезон начнется в большинстве муниципальных образований островного региона, уточнили в областном правительстве. В течение года к зимнему сезону готовили 493 объекта, из них - 195 котельных, 22 тепловых пункта, 71 водозабор, 102 водопроводные насосные станции, 104 объекта водоотведения. Было заменено 14,3 км тепловых сетей, 20 км водопроводных сетей и 5,8 км сетей водоотведения. Кроме того, в эксплуатацию уже введены 10 газовых котельных, до конца года планируется ввести еще 17.

"Наша задача - обеспечить тепло и комфорт в каждом доме Сахалинской области. Мы провели масштабную работу по подготовке к зиме. Параллельно продолжаем модернизацию инфраструктуры. Такая планомерная замена коммуникаций позволяет снизить риск аварий в холодное время года. Особое внимание уделили северным районам, где отопительный сезон начинается раньше", - сказал Лимаренко.

Для бесперебойного начала отопительного сезона источники тепловой энергии обеспечены запасами топлива, в районах области сформированы аварийно-восстановительные бригады, а у всех важных объектов жизнеобеспечения имеются резервные источники электроснабжения.