МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России разработала проект постановления правительства, предусматривающий участие ее следственных изоляторов в системе пробации и профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, проект подготовлен в связи с вступлением в силу Федерального закона от 23 июля 2025 года №239-ФЗ, который предоставил органам ФСБ право иметь и использовать собственные следственные изоляторы.

Проектом предлагается внести изменения в несколько правительственных актов, включая постановления о работе комиссий по делам несовершеннолетних, взаимодействии с операторами связи, ведении реестра лиц, в отношении которых применяется пробация, а также о государственной информационной системе профилактики безнадзорности.

Предполагается, что следственные изоляторы ФСБ смогут участвовать в комиссиях по делам несовершеннолетних и вносить сведения о подростках в государственные реестры и государственные информационные системы.

Постановление предполагается ввести в действие с 1 января 2026 года.