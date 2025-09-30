В ДНР восстановили 2,2 тыс. км дорог, кардинально улучшив их состояние

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Число восстановленных автомобильных дорог в ДНР выросло до 2,2 тыс. км с 2022 года, сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин в третью годовщину воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ.

"Если говорить о главных достижениях, то, прежде всего, это кардинальное улучшение состояния автомобильных дорог. За период с 2022 года по август 2025 года мы восстановили 2 220 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, включая улично-дорожную сеть, а также 36 искусственных сооружений. Это результат консолидированных усилий федерального центра, нашего республиканского правительства и поддержки регионов-шефов", - сказал Пушилин.

Он добавил, что изначальный годовой план дорожных работ в ДНР за счет привлечения дополнительных средств удалось увеличить вдвое - с 453 км до более чем 900 км. По программе, утвержденной во взаимодействии с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, планируется сделать еще около 3,5 тыс. км автодорог до 2030 года.

"Хочу выделить успешное начало реализации стратегического проекта, который закладывает прочный фундамент для полной интеграции транспортной системы Донбасса в единую сеть России. Это строительство и реконструкция на нашей территории участка федеральной трассы Р-280 "Новороссия". Это проект общегосударственного значения, часть создающегося Азово-Черноморского транспортного кольца", - отметил руководитель региона.

По его словам, драйвером для всего юга страны станет четырехполосный обход Мариуполя, который выведет транзитные потоки за пределы города. Его протяженность составит 30,6 км. "Работы ведутся с опережением графика, и мы ожидаем завершения строительства этого грандиозного объекта к концу 2026 года", - заключил глава ДНР.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.