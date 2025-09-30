"Юнармия" готова усилить взаимодействие со школами по начальной военной подготовке

Существует практика, когда в учебных организациях формируются дома Всероссийского движения школьников, напомнил Герой России Владислав Головин

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Всероссийское движение школьников "Юнармия" готово усилить взаимодействие со школами по начальной военной подготовке. Об этом в интервью ТАСС рассказал Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин.

"Если будет предусмотрена возможность интеграции в образовательную программу и непосредственно в дисциплину ОБЗР тех же наставников, опытных руководителей военно-патриотических клубов и ветеранов боевых действий, конечно же, мы с удовольствием приняли бы это", - сказал Головин.

Он уточнил, что на данный момент существует практика, когда в учебных организациях формируются дома "Юнармии". Там можно ознакомиться со структурой министерства обороны, изучить правила обращения с оружием, овладеть навыками стрельбы.