По словам начальника главного штаба "Юнармии", он впервые услышал композицию, когда подразделение передислоцировались из Мариуполя под Донецк

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Песня "Струна", которую исполняет Юта (Анна Осипова) заряжает бойцов на подвиги, в ней рассказывается не о конкретном человеке, а в целом о боевых подразделениях. Она заряжает множество людей, как военных, так и гражданских, на подвиги, рассказал в интервью ТАСС Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин.

"Много военнослужащих, которые, услышав эту песню, а даже есть граждане, кто не был связан с вооруженными силами, делились, что она просто заряжает и кого-то мотивирует непосредственно вступить в ряды вооруженных сил и в последующем выполнять задачи. Поэтому для меня было приятным сюрпризом, неожиданностью, что вообще когда-то может такое произойти, чтобы и в кадрах клипа появиться, и слова песни звучат обо мне, о моем подразделении. Большой честью стала и поддержка народа, и комментарии, которые писали со словами поддержки. Для нас все равно становилась дополнительной мотивацией, потому что у нас никаких сомнений не оставалось, правильно ли мы делаем, нужно ли это сегодня. И увидели, что да, с такой поддержкой точно нужно", - сказал Головин.

Он уточнил, что сама песня ему нравится. А также Головин вспомнил, что впервые услышал ее, когда подразделение передислоцировались из Мариуполя под Донецк, совершали марш. Разместившись на месте, где появилась связь, военнослужащие загрузили песню и на повторе постоянно слушали.